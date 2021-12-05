Керівництво ліверпульського Евертона почало робити організаційні висновки через незадовільні результати команди в першій половині сезону. Своєї посади позбувся спортивний директор Марсель Брандс.

Функціонер покине менеджмент "ірисок", повідомляє The Mirror.

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Брандс стане безробітним, щойно узгодить суму розрахункових з Евертоном. На нідерландця поклали відповідальність за низку провальних дорогих трансферів мерсисайдців. На Гудісон Парк він працював із травня 2018-го.

Окрім того, втратити посаду може й головний тренер команди Рафа Бенітес. Потенційна заміна – керманич Роми Жозе Моурінью, який нібито готовий негайно повернутися на Туманний Альбіон.

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