Після 24 турів сезону 2023/24 "іриски" залишаються єдиною командою АПЛ, якій суперники не забили жодного гола ударом головою, повідомляє статистичний портал Opta.

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Евертон загалом доволі якісно обороняється, пропустивши лише 32 м'ячі. Це на рівні Астон Вілли, яка бореться за потрапляння в ЛЧ. Менше забивали лише у ворота Ман Сіті, Арсенала та Ліверпуля. Однак команда Шона Дайча вкрай неуспішна в атаці (гірші лише Шеффілд і Бернлі), тому й перебуває у зоні вильоту (звісно, не забуваємо про штраф у 10 очок).

Український легіонер Евертона Віталій Миколенко у нинішньому сезоні провів 19 матчів в рамках АПЛ, в яких зумів відзначитися двома забитими м'ячами. Серед захисників "ірисок" ніхто не забивав більше.

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