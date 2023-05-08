"Украинский" понедельник в АПЛ продолжился в Брайтоне, где одноименный клуб принимал Эвертон. Если в первом матче дня (Фулхэм – Лестер) были исключительно бывшие представители Шахтера, то здесь можно рассмотреть след нашего Классического. Виталий Миколенко против команды Роберто Де Дзерби.

АПЛ: Виллиан оформил яркий дубль и приблизил другую экс-звезду Шахтера к вылету – матч с 8 голами

"Ириски" ведут борьбу за выживание, а "чайки" близки к самому успешному сезону в своей истории. Конечно, вопросов о фаворите не возникало. Однако гости очень быстро шокировали публику на Амекс Стедиум. Ивоби перехватил мяч, Калверт-Льюин классно обработал и отдал на дальнюю штангу, где никто не помешал Дукуре открыть счет. Прошло всего 34 секунды после стартового свистка. Это самый быстрый гол, пропущенный Брайтоном за все время выступлений в АПЛ.

Подопечные Шона Дайча оказались в максимально комфортных для себя условиях. Можно было просто сидеть вблизи собственной штрафной и ждать шанс выбежать в контратаку. С Брайтоном это точно сработает, ведь он любит играть первым номером, да и счет заставлял. Эвертон просто отбивался, иногда делая это довольно грубо. Как следствие – много фолов и несколько желтых карточек.

Но какое это имеет значение, когда имеешь преимущество в счете. К тому же увеличиваешь его. Все произошло, как и предполагалось. Макнил разогнал контратаку и покатил на Дукуре. Абдулай просто оформил дубль. И сразу же Макнил довел дело до разгрома. На этот раз форвард разобрался с несколькими соперниками и с острого угла пробил в ногу Джейсона Стила – именно от голкипера мяч залетел в сетку.

Брайтон был наглядной иллюстрацией слова ступор. Хозяева явно такого не ожидали, совсем ничего не могли поделать. В частности, "чайки" за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот Пикфорда. Такого с ними в нынешнем сезоне еще не бывало. Поэтому и не стали удивлением четыре замены от Роберто Де Дзерби сразу после перерыва.

Одним из наиболее пострадавших от этих перестановок стал Виталий Миколенко. Украинец откровенно не успевал за Солли Марчем, а на помощь партнеры не очень торопились. В конце концов, жарче стало не только в зоне левого защитника гостей. Брайтон вообще стал играть гораздо лучше, создавал моменты. Но главная проблема не исчезла – мяч упорно не шел в ворота Пикфорда.

Зато на другом конце поля с этим проблем не было. Очередная контратака – очередной гол Эвертона. Наконец-то отличился Макнил. Заслужил своими действиями в подыгрыше. Лишь после этого Брайтон смог пробить Пикфорда. Митома классно открылся под заброс. Забить японец не смог, но после нескольких рикошетов мяч таки оказался в сетке. Но последнее слово было за гостями. Уже в компенсированное время Макнил (конечно после контратаки) оформил дубль.

Благодаря этой победе Эвертон набрал 32 очка и выбрался из зоны вылета. "Ириски" прервали 7-матчевую безвыигрышную серию, длившуюся почти два месяца. Брайтон остался на седьмом месте в турнирной таблице с 55 зачетными пунктами.