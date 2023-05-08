"Український" понеділок в АПЛ продовжився у Брайтоні, де однойменний клуб приймав Евертон. Якщо у першому матчі дня (Фулхем – Лестер) були виключно колишні представники Шахтаря, то тут можна розгледіти слід нашого Класичного. Віталій Миколенко проти команди Роберто Де Дзербі.

АПЛ: Вілліан оформив яскравий дубль і наблизив іншу екс-зірку Шахтаря до вильоту – матч з 8 голами

"Іриски" ведуть боротьбу за виживання, а "чайки" близькі до найуспішнішого сезону в своїй історії. Звісно, запитань, щодо фаворита не виникало. Проте гості надзвичайно швидко шокували публіку на Амекс Стедіум. Івобі перехопив м'яч, Калверт-Льюїн класно обробив і віддав на дальню стійку, де ніхто не завадив Дукуре відкрити рахунок. Минуло лише 34 секунди після стартового свистка. Це найшвидший гол, який пропустив Брайтон за весь час своїх виступів в АПЛ.

Підопічні Шона Дайча опинилися в максимально комфортних для себе умовах. Можна було просто сидіти у поблизу власного штрафного й чекати на шанс вибігти в контратаку. З Брайтоном це точно спрацює, адже він любить грати першим номером, та й рахунок змушував. Евертон просто відбивався, часом роблячи це доволі грубо. Як наслідок – багато фолів та кілька жовтих карток.

Але яке це все має значення, коли маєш перевагу в рахунку. До того ж збільшуєш її. Все сталося, як і передбачалося. Макніл розігнав контратаку й покотив на Дукуре. Абдулай легко оформив дубль. І відразу ж то й же Макніл довів справу до розгрому. Цього разу форвард розібрався з кількома суперниками і з гострого кута пробив у ногу Джейсона Стіла – саме від голкіпера м'яч залетів у сітку.

Брайтон був наочною ілюстрацією слова заціпеніння. Господарі явно такого не очікували, зовсім нічого не могли зробити. Зокрема, "чайки" за весь перший тайм не завдали жодного удару в площину воріт Пікфорда. Такого з ними в нинішньому сезоні ще не траплялося. Тому й не стали здивуванням аж чотири заміни від Роберто Де Дзербі відразу по перерві.

Одним із тих, хто найбільше постраждав від цих перестановок, став Віталій Миколенко. Українець відверто не встигав за Соллі Марчем, а на підмогу партнери не дуже той поспішали. Зрештою, спекотніше стало не лише в зоні лівого захисника гостей. Брайтон загалом почав грати значно краще, створював моменти. Але головна проблема не зникла – м'яч вперто не йшов у ворота Пікфорда.

Зате на іншому кінці поля з цим проблем не було. Чергова контратака – черговий гол Евертона. Нарешті відзначився Макніл. Заслужив своїми діями у підіграванні. Лише після цього Брайтон спромігся пробити Пікфорда. Мітома класно відкрився під закидання. Забити японець не зміг, але після кількох рикошетів м'яч таки опинився у сітці. Але останнє слово було таки за гостями. Вже у компенсований час Макніл (звісно, після контратаки) оформив дубль.

Завдяки цій перемозі Евертон набрав 32 очки та вибрався із зони вильоту. "Іриски" перервали 7-матчеву безвиграшну серію, яка тривала майже два місяці. Брайтон залишився на сьомому місці в турнірній таблиці з 55-ма заліковими пунктами.