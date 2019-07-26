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Эвертон сделал солидное предложение по Заха, – Sky Sports

10:51 11 Читати українською
Эвертон сделал солидное предложение по Заха, – Sky Sports
Уилфрид Заха / Reuters

Вингер лондонского Кристал Пэлас Уилфрид Заха может перейти в ливерпульский Эвертон в летнее трансферное окно.

"Ириски" могут опередить других претендентов на 26-летнего ивуарийца, сообщает Sky Sports.

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Эвертон готов отдать за Заха ориентировочно 60 млн фунтов. Вингер не прочь покинуть Селхерст Парк в поисках новых вызовов. Ранее основным претендентом на Заха считался Арсенал, поскольку сам полузащитник хотел бы остаться в британской столице. Однако, "канониры" имеют ограниченный бюджет и не в состоянии удовлетворить финансовые требования Пэлас.

В прошлом сезоне Уилфрид Заха провел 34 матча в АПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

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