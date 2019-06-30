Кристал Пэлас повесил сумасшедший ценник на Заха – вингером интересовался Арсенал

Руководство лондонского Кристал Пэлас, очевидно, не собирается прощаться с атакующим полузащитником Уилфридом Заха.

"Орлы" требуют за вингера 100 млн фунтов, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, такая цена должна убить интерес к Заха со стороны лондонского Арсенала. Ранее он согласился перебраться на Эмирейтс, но непомерные запросы Пэлас делают переход фактически невозможным. Трансферный бюджет "канониров" на лето-2019 составляет всего 45 млн фунтов, а увеличить его благодаря продаже игроков не удается.

В сезоне 2018/19 Уилфрид Заха провел 34 матча в АПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

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