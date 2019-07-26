Евертон зробив солідну пропозицію за Заха, – Sky Sports

Вінгер лондонського Крістал Пелас Вілфрід Заха може перейти до ліверпульського Евертона в літнє трансферне вікно.

"Іриски" можуть випередити інших претендентів на 26-річного івуарійця, повідомляє Sky Sports.

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Евертон готовий віддати за Заха орієнтовно 60 млн фунтів. Вінгер не проти покинути Селхерст Парк у пошуках нових викликів. Раніше основним претендентом на Заха вважався Арсенал, оскільки сам півзахисник хотів би залишитися у британській столиці. Однак, "каноніри" мають обмежений бюджет і не в змозі задовольнити фінансові вимоги Пелас.

У минулому сезоні Вілфрід Заха провів 34 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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