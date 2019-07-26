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Евертон зробив солідну пропозицію за Заха, – Sky Sports

10:51 159 Читать на русском
Евертон зробив солідну пропозицію за Заха, – Sky Sports
Вілфрід Заха / Reuters

Вінгер лондонського Крістал Пелас Вілфрід Заха може перейти до ліверпульського Евертона в літнє трансферне вікно.

"Іриски" можуть випередити інших претендентів на 26-річного івуарійця, повідомляє Sky Sports.

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Евертон готовий віддати за Заха орієнтовно 60 млн фунтів. Вінгер не проти покинути Селхерст Парк у пошуках нових викликів. Раніше основним претендентом на Заха вважався Арсенал, оскільки сам півзахисник хотів би залишитися у британській столиці. Однак, "каноніри" мають обмежений бюджет і не в змозі задовольнити фінансові вимоги Пелас.

У минулому сезоні Вілфрід Заха провів 34 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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Вілфрід Заха Вілфрід Заха Евертон Евертон Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії
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