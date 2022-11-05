Евертон приймав Лестер (0:2) в 15-му турі АПЛ. Рахунок і огляд матчу за участю Віталія Миколенка читайте на "Футбол 24".

Український оборонець, який не пропустив ще жодного поєдинку чемпіонату Англії 2022/23, традиційно з'явився у стартовому складі. Цікаво, що саме у ворота Лестера Віталій Миколенко забив поки що свій єдиний гол за Евертон – у 36-му турі минулого сезону українець відкрив рахунок, а команда Френка Лемпарда здобула важливу перемогу і в підсумку зберегла прописку в еліті.

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Поєдинок на Гудісон Парк закривав суботню програму 15-го туру Прем'єр-ліги. Лестер перебував у зоні вильоту, випереджаючи Ноттінгем Форест і Вулверхемптон на 1 бал. Евертон посідав 13 позицію, але мав лише на 3 очки більше – відповідно, у випадку перемоги "лиси" наздоганяли "ірисок" у турнірній таблиці.

Перший тайм пройшов за переваги Лестера. Команда Роджерса була ближчою до забитого м'яча (0.49 проти 1.11 xG), але точність раз за разом підводила гостей. Особливо "старався" Джеймс Меддісон, який кілька разів пробив повз ворота Пікфорда. Одного разу кіпер збірної Англії врятував Евертон після удару Даки, який вибіг віч-на-віч внаслідок помилки центральних захисників. Ще кілька спроб гостей блокували захисники – зокрема, Тарковскі та Коуді.

У Евертона можна згадати неточний удар Онана з меж штрафного, а ще момент Алекса Івобі. Гості втратили м'яч під пресингом поблизу власного штрафного, Калверт-Льюїн вивів на удар Івобі, який не влучив у дальній кут!

Віталій Миколенко наприкінці тайму міг стати автором асисту, однак Івобі не зміг спрямувати м'яч у ворота з лінії воротарського після передачі українського захисника. І одразу після цього Лестер таки забив. На 45-й хвилині Тілеманс фантастичним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку воріт Евертона. Коуді невдало вибив, Меддісон скинув на Тілеманса, який не залишив Пікфорду жодних шансів. Гості цілком справедливо пішли на перерву з перевагою в рахунку.

На старті другого тайму Евертон створив свій найкращий момент. Алекс Івобі вивів Калверта-Льюїна віч-на-віч з Вордом. Нападник "ірисок" змарнував фантастичний шанс, пробивши точно в кіпера. Але класна нагода була і в Лестера – Меддісон пробив у стійку.

Чергове пошкодження отримав Калверт-Льюїн, через яке змушений був піти з поля. Замість нього вийшов Мопе, який мав свій момент, але його удар заблокували. Не допоміг і інший джокер Лемпарда – Крейг Гордон. Шанс Калверта-Льюїна був найкращим, до кінця гри "іриски" нічого гострого більше не створили. На гол награли, але реалізація підвела.

Наприкінці гри Лестер ще й другий гол забив. Барнс після обрізки Дукуре отримав пас від Меддісона і влучно пробив у кут воріт. 0:2 – Лестер набрав 14 балів і обійшов Евертон завдяки кращій різниці голів. "Іриски" йдуть 15-ми, Лестер піднявся на 13 місце.

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Віталій Миколенко провів непоганий матч. Українець підтвердив те, що писали нещодавно у ЗМІ. Без кричущих помилок у захисті, але дуже блідо в атаці. Загострення на чужій половині від Віталія було обмаль, але й у обох пропущених голах провини Миколенка не було. 6.8 від Sofa Score – середній бал у команді.