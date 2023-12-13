У Евертона виникли проблеми з переходом до нових власників, що вплине на фінансове благополуччя команди.

Американська інвестиційна компанія 777 Partners ще у вересні домовилася про придбання "ірисок" у Фархада Моширі за суму, що перевищує 100 млн фунтів. Єдиною умовою було те, що угода повинна бути схвалена до кінця поточного року.

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Згідно з інформацією Daily Mail, АПЛ повідомила компанії 777 Partners, що угоду до кінця 2023 року схвалити не зможуть. У зв'язку з цим виникає ризик переходу клубу під зовнішнє керування вже наступного місяця.

Американська компанія має складну фінансову та організаційну структуру з представництвами в різних галузях. Перед лігою стоїть завдання встановлення джерела коштів і того, чи достатній їх обсяг для поглинання. Якщо угода не буде закрита, то 777 Partners перестане фінансувати команду у 2024 році.

Зазначається, що після того, як Моширі перестав виділяти Евертону гроші, клуб потребує додаткових 20 млн фунтів щомісяця. Без підтримки з боку 777 Partners він виявиться неплатоспроможним. У разі запровадження зовнішнього управління з "ірисок" буде знято 9 очок.

Нагадаємо, нещодавно з Евертона зняли 10 балів за порушення фінансового фейр-плей.

За англійський клуб виступає українець Віталій Миколенко. В поточному сезоні захисник відіграв у 15 матчах, забивши два м'ячі.

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