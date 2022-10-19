"Ириски" оправились от провального старта сезона, но проверку грандами не выдержали – поражения от МЮ и Тоттенхэма. Следующий соперник тоже был непрост. Ньюкасл не проигрывает 5 туров АПЛ подряд, а в прошлом как раз сдержал "красных дьяволов".

Миколенко вышел со старта, как во всех матчах нынешнего чемпионата. Украинца ждала очень сложная задача – сдержать Альмирона, которого поддерживает агрессивный правый защитник Триппьер. А вот левый вингер Эвертона Демарай Грей не славится своей активной помощью в защите.

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Дебютные минуты оправдали предматчевые прогнозы. Ньюкасл сразу захватил инициативу, а фланг Миколенко трещал. Первый момент "сорок" упустил Мерфи ударом над воротами. Уилсон головой потревожил Пикфорда, но кипер Эвертона дотянулся до мяча. Сами "ириски" ответили лишь неточной попыткой Калверта-Льюина на подаче углового.

Счастье гостей не могло продолжаться вечно. На 31-й минуте Триппьер подачей нашел Мерфи, а тот сбросил на линию штрафной площадки. Бруно Гимараес мог пробивать сам, но откатил еще правее Альмирону – парагваец идеально попал в девятку ворот Пикфорда. Миколенко был занят другим игроком Ньюкасла, поэтому даже не думал выходить на автора гола.

Перед отдыхом команды успели потолкаться. Сорокам не понравилась попытка Гордона нарисовать пенальти, и Шер пошел воспитывать звездочку Эвертона. В итоге оба получили по желтой карточке.

После перерыва Эвертон не смог сильно прибавить в атаке. Ивоби выбегал на рандеву с Поупом, но примитивно пробил во вратаря (затем еще и зафиксировали офсайд). Ньюкасл также несколько сбросил обороты. У Альмирона была возможность сделать дубль, однако его удар заблокировал защитник.

Жалкость атаки Эвертона подчеркивает статистика. Команда Миколенко нанесла всего один удар за матч, да и тот неточный! Личная статистика Виталия также не впечатляет – 16 потерь позиции, слабая борьба и точность пасов. SofaScore оценила украинца в 6,3 балла. Хуже только у Ивоби и Калверта-Льюина.

Эвертон проиграл 3 матч подряд и уже заигрывает с зоной вылета (до Вулвз всего очко). Ньюкасл продолжил роскошную серию, претендуя на место в Лиге чемпионов. Пока "сороки" пятые с 2 очками отставания от Челси.