Ньюкасл приймав Евертон у 12 турі АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

"Іриски" оговталися від провального старту сезону, але перевірку грандами не витримали – поразки від МЮ та Тоттенхема. Наступний суперник також був непростий. Ньюкасл не програє 5 турів АПЛ поспіль, а в минулому якраз стримав "червоних дияволів".

Миколенко вийшов зі старту, як у всіх матчах нинішнього чемпіонату. На українця чекало дуже складне завдання – стримати Альмірона, якого підтримує агресивний правий захисник Тріпп'єр. Натомість лівий вінгер Евертона Демарай Грей не славиться своєю активною допомогою в захисті.

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Дебютні хвилини виправдали передматчеві прогнози. Ньюкасл відразу захопив ініціативу, а фланг Миколенка тріщав. Перший момент "сорок" змарнував Мерфі ударом над воротами. Вілсон головою потурбував Пікфорда, але кіпер Евертона дотягнувся до м'яча. Самі "іриски" відповіли лише неточною спробою Калверта-Льюїна на подачі кутового.

Щастя гостей не могло тривати вічно. На 31-й хвилині Тріпп'єр подачею знайшов Мерфі, а той скинув на лінію карного майданчика. Бруно Гімараєс міг пробивати сам, але відкотив ще правіше Альмірону – парагваєць ідеально влучив у дев'ятку воріт Пікфорда. Миколенко був зайнятий іншим гравцем Ньюкасла, тому навіть не думав виходити на автора гола.

Перед відпочинком команди ще й встигли поштовхатися. "Сорокам" не сподобалась спроба Гордона намалювати пенальті, і Шер пішов виховувати зірочку Евертона. У підсумку обоє отримали по жовтій картці.

По перерві Евертон не зміг сильно додати в атаці. Івобі вибігав на рандеву з Поупом, але примітивно пробив у воротаря (потім ще й зафіксували офсайд). Ньюкасл також дещо скинув оберти. Альмірон мав нагоду зробити дубль, проте його удар заблокував захисник.

Жалюгідність атаки Евертона підкреслює статистика. Команда Миколенка завдала всього один удар за матч, та й той неточний! Особиста статситика Віталія також не вражає – 16 втрат позиції, слабка боротьба і точність пасів. SofaScore оцінила українця на 6,3 бали. Гірша лише у Івобі і Калверта-Льюїна.

Евертон програв 3 матч поспіль і вже заграє із зоною вильоту (до Вулвз всього очко). Натомість Ньюкасл продовжив розкішну серію, досі претендуючи на місце в Лізі чемпіонів. Поки "сороки" п'яті з 2 очками відставання від Челсі.

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