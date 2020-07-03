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Евертон презентував стильну форму на наступний сезон

3 липня 15:57 - Читать на русском
Евертон презентував стильну форму на наступний сезон
Карло Анчелотті / Фото ФК Евертон

У нинішньому сезоні АПЛ для Евертона вже немає жодних завдань, тому саме час подумати про екіпірування.

Евертон на своїй офіційній сторінці у Twitter опублікував фото нового комплекту домашньої форми на сезоні 2020/21.

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Екіпірування традиційно виконане у синіх кольорах та прикрашене діагональними смугами. Варто відзначити, що розроблялась форма з брендом Hummel, раніше "іриски" співпрацювали з Umbro.

Також у команди змінився титульний спонсор, замість звичного надпису "SportPesa", на грудях гравців буде логотип Cazoo (платформа для продажу/придбання автомобілів).

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Теги
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