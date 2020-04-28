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Эвертон предложил Хамесу длительный контракт, – журналист

18:42 24 Читати українською
Эвертон предложил Хамесу длительный контракт, – журналист
Хамес Родригес / EFE

Ливерпульский Эвертон перешел к практическим действиям в своих намерениях подписать атакующего полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса.

"Ириски" не только не потеряли интерес к звездному колумбийцу, но и предложили ему 4-летний контракт. Об этом журналист Никола Скира написал в своем твиттере.

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Сам Хамес не прочь продолжить карьеру на Гудисон Парк. 28-летний хавбек не имеет стабильного места в основе "сливочных" и готов перебраться на Альбион. Лучший бомбардир ЧМ-2014 верит, что сможет реанимировать свою карьеру под руководством Карло Анчелотти. Они уже имеют опыт сотрудничества в Реале.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

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