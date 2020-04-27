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Эвертон подпишет четвертого игрока Барселоны за последние 2 года – приличная сумма

21:42 108 Читати українською
Эвертон подпишет четвертого игрока Барселоны за последние 2 года – приличная сумма
Жан-Клер Тодибо / фото из соцсетей

Барселона активно ищет новые клубы футболистам, которые не востребованы на Камп Ноу.

Французский защитник Жан-Клер Тодибо следующий сезон может начать в составе английского Эвертона, сообщает Sport.es.

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Барселона не рассчитывает на 20-летнего француза, который сейчас выступает за Шальке на правах аренды. У немецкого клуба есть право выкупа за 25 млн евро, но они не планируют активировать эту опцию. Тодибо тоже не хочет возвращаться в команду, где не будет стабильной игровой практики.

Отмечается, что Барса готова снова отпустить исполнителя, но на этот раз только на постоянной основе. Фаворитом на француза называют Эвертон. Команда Карло Анчелотти готова заплатить за Тодибо 20 млн сразу, а еще 5 каталонцы получат бонусными выплатами. К слову, в последнее время "ириски" регулярно "скупаются" на Камп Ноу. За последние два года на Гудисон парк перебрались уже три игрока "сине-гранатовых". Речь идет об Андре Гомеше, Ерри Мине и Луке Дине.

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Эвертон Эвертон Барселона Барселона Англия Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
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