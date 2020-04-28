Евертон запропонував Хамесу тривалий контракт, – журналіст

Ліверпульський Евертон перейшов до практичних дій у своїх намірах підписати атакувального півзахисника мадридського Реала Хамеса Родрігеса.

"Іриски" не тільки не втратили інтерес до зіркового колумбійця, а й запропонували йому 4-річний контракт. Про це журналіст Нікола Скіра написав у своєму твіттері.

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Сам Хамес не проти продовжити кар'єру на Гудісон Парк. 28-річний хавбек не має стабільного місця в основі "вершкових" і готовий перебратися на Альбіон. Найкращий бомбардир ЧС-2014 вірить, що зможе реанімувати свою кар'єру під керівництвом Карло Анчелотті. Вони вже мають досвід співпраці в Реалі.

У нинішньому сезоні Хамес Родрігес провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та оформив 2 асисти.

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