toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Евертон запропонував Хамесу тривалий контракт, – журналіст

28 квітня 18:42 361 Читать на русском
Евертон запропонував Хамесу тривалий контракт, – журналіст
Хамес Родрігес / EFE

Ліверпульський Евертон перейшов до практичних дій у своїх намірах підписати атакувального півзахисника мадридського Реала Хамеса Родрігеса.

"Іриски" не тільки не втратили інтерес до зіркового колумбійця, а й запропонували йому 4-річний контракт. Про це журналіст Нікола Скіра написав у своєму твіттері.

Евертон підпише четвертого гравця Барселони за останні 2 роки – пристойна сума

Сам Хамес не проти продовжити кар'єру на Гудісон Парк. 28-річний хавбек не має стабільного місця в основі "вершкових" і готовий перебратися на Альбіон. Найкращий бомбардир ЧС-2014 вірить, що зможе реанімувати свою кар'єру під керівництвом Карло Анчелотті. Вони вже мають досвід співпраці в Реалі.

У нинішньому сезоні Хамес Родрігес провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч та оформив 2 асисти.

Реал хоче продати 11 гравців – Зідан розширив безжальний "чорний список" великими зірками за підтримки президента

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3427
Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Реал Мадрид Евертон Евертон Хамес Родрігес Хамес Родрігес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
53
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук