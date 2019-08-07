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Евертон спробував підписати гравців Арсенала та Манчестер Юнайтед

16:13 141 Читать на русском
Евертон спробував підписати гравців Арсенала та Манчестер Юнайтед
Алекс Івобі

"Іриски" не втрачають надій підсилити склад до закриття трансферного вікна, але поки що отримують відмови.

Евертону потрібно підписати центрального захисника та форварда. Пріоритетними варіантами були Курт Зума з Челсі (Лампард заборонив трансфер) та Вілфрід Заха з Крістал Пелас (запросили 80 млн фунтів). З ними не вийшло.

Тому "іриски" перемкнулися на інших гравців. Спроба орендувати в Манчестер Юнайтед Кріса Смоллінга провалилася – "манки" відхилили пропозицію, оскільки Сульшер розраховує на центрбека. Арсенал міг отримати від Евертона 30 мільйонів фунтів за Алекса Івобі, але лондонці також відмовили потенційному покупцю, інформує Sky Sports.

Евертон цього літа придбав футболістів на 87 мільйонів фунтів. Мойзе Кін, Андре Гомеш, Жан-Філіпп Гбамен, Фабіан Делф в наступному сезоні виступатимуть на Гудісон Парк.

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