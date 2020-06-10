Эвертон получил разрешение сыграть дерби против Ливерпуля на родном стадионе

Ливерпульское дерби первого тура АПЛ после возобновления все же состоится на Гудисон Парк.

Эвертон на своем официальном сайте сообщил о получении разрешения от местных органов власти.

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Болельщики не могут посетить стадион, однако была вероятность, что они массово соберутся рядом с ареной. Ливерпульское дерби является крайне важным матчем, кроме того, команда Юргена Клоппа теоретически имеет шанс оформить чемпионство, что стало бы дополнительным стимулом для нарушений со стороны фанов "красных". Полиция и организаторы игры взвесили все риски и решили все же не переносить встречу в другой город.

Добавим, что матч Эвертон – Ливерпуль запланирован на 21 июня, начало в 21:00 по Киеву.

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