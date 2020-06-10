Евертон отримав дозвіл зіграти дербі проти Ліверпуля на рідному стадіоні

Ліверпульське дербі першого туру АПЛ після відновлення все ж відбудеться на Гудісон Парк.

Евертон на своєму офіційному сайті повідомив про отримання дозволу від місцевих органів влади.

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Вболівальники не можуть відвідати стадіон, однак була імовірність, що вони масово зберуться поряд з ареною. Ліверпульське дербі є вкрай принциповим матчем, крім того, команда Юргена Клоппа теоретично матиме шанс оформити чемпіонство, що стало б додатковим стимулом для порушень з боку фанів "червоних". Поліція та організатори гри зважили всі ризики і вирішили все ж не переносити зустріч в інше місто.

Додамо, що матч Евертон – Ліверпуль запланований на 21 червня, початок о 21:00 за Києвом.

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