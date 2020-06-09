Ливерпуль – чемпион АПЛ: сеть подрывает видео с новой гравировкой на кубке Премьер-лиги

Мерсисайдцев досрочно "определили" триумфатором нынешнего сезона АПЛ.

В интернете активно обсуждают провокационное видео с кубком чемпионата Англии.

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В видеоролике демонстрируется главный трофей турнира с выгравированными названием "2019-20 Liverpool". Конечно, только ярые фанаты Манчестер Сити сомневаются в успехе мерсисайдцев в нынешнем сезоне АПЛ, но де-факто – кубок пока не принадлежит команде Клоппа.

Подлинность кубка на видео вызывает сомнения, поэтому каждому предоставляется возможность самому решить, не фейк ли это. Напомним, после 29-ти туров Ливерпуль оторвался от Сити на 25 очков.

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