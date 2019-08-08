Эвертон подписал Ивоби

Атакующий полузащитник Арсенала Алекс Ивоби отныне будет защищать цвета Эвертона.

Эвертон объявил о переходе Алекса Ивоби из Арсенала. Нигериец подписал 5-летний контракт и будет выступать под 7-м номером, сообщает официальный сайт "ирисок".

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Финансовые детали сделки не разглашаются, хотя британские СМИ ранее сообщали о 38 млн фунтов. Интересно, что Ивоби является племянником знаменитого нигерийца Джея-Джея Окочи.

Ивоби дебютировал за "канониров" в 2015-м – на тот момент ему было всего 19 лет. В активе 23-летнего нигерийца 36 матчей за свою национальную команду. За Арсенал провел более 100 поединков, из них 35 – в прошлом сезоне АПЛ (забил 3 гола).

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