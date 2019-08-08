Давид Луис официально перешел в Арсенал

Челси отпустил Давида Луиса в ряды соперников из Арсенала.

Арсенал и Челси завершили трансфер Давида Луиса. Бразильский центрбек подписал с "канонирами" соглашение на 2 года, сообщает официальный сайт Арсенала.

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В составе "красных" 32-летний Луис будет выступать под 23-м номером. По данным Sky Sports, сумма сделки составила 8 млн фунтов. Контракт бразильца с Челси действовал еще 2 года.

Давид Луис уже работал с Унаи Эмери в Париже, когда испанец возглавлял ПСЖ. Интересно, что в сезоне 2018/19 бразилец был основным игроком Челси, однако после прихода Фрэнка Лэмпарда его перспективы сошли на нет.

В своей карьере Луис также защищал цвета ПСЖ, Бенфики и бразильской Витории. В составе Челси выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии (дважды).

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