Евертон підписав Івобі

Атакувальний півзахисник Арсенала Алекс Івобі відтепер захищатиме кольори Евертона.

Евертон оголосив про перехід Алекса Івобі з Арсенала. Нігерієць підписав 5-річний контракт та виступатиме під 7-м номером, інформує офіційний сайт "ірисок".

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Фінансові деталі угоди не розголошуються, хоча британські ЗМІ раніше повідомляли про 38 млн фунтів. Цікаво, що Івобі є племінником знаменитого нігерійця Джея-Джея Окочі.

Івобі дебютував за "канонірів" у 2015-му – на той момент йому було лише 19 років. В активі 23-річного нігерійця 36 матчів за свою національну команду. За Арсенал провів більше 100 поєдинків, з них 35 – в минулому сезоні АПЛ (забив 3 голи).

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