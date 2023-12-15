Мерсисайдцы официально подтвердили переезд на новый стадион в сезоне 2025/26. Строительство современной арены вместимостью 52 888 человек в доке Бремли-Мур идет по графику.

Миколенко получил неожиданные проблемы перед матчем АПЛ – Эвертон рискует остаться без крайних защитников

Новый дом будет готов уже в конце 2024 года, однако руководство Эвертона решило дать полноценный прощальный сезон 2024/25 для Гудисона. Культовый стадион принимал матчи "ирисок" с 1892-го, пережил несколько реконструкций и имел честь проводить полуфинал ЧМ-1966. На сегодняшний день эта арена вмещает 39 414 зрителей.

Добавим, что контракт Виталия Миколенко с Эвертоном истекает летом 2026 года, поэтому у украинца есть вполне реальные шансы застать новый стадион.

Корона над Бернабеу и гигантская орлица для Трубина – ИИ сделал эпический редизайн стадионов Европы