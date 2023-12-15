Евертон навіть на тлі великих фінансових проблем готує сучасну заміну культовому Гудісон Парк.

Мерсисайдці офіційно підтвердили переїзд на новий стадіон у сезоні 2025/26. Будівництво сучасної арени місткістю 52 888 осіб у доці Бремлі-Мур йде за графіком.

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Нова домівка буде готова вже наприкінці 2024 року, однак керівництво Евертона вирішило дати повноцінний прощальний сезон 2024/25 для Гудісона. Культовий стадіон приймав матчі "ірисок" з 1892-го, пережив кілька реконструкцій і мав честь проводити півфінал ЧС-1966. На сьогодні ця арена вміщує 39 414 глядачів.

Додамо, що контракт Віталія Миколенка з Евертоном завершується влітку 2026 року, тому українець має цілком реальні шанси застати новий стадіон.

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