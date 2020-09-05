Полузащитник Аллан перебрался из Наполи в английский Эвертон.

"Ириски" на своем официальном сайте объявили о подписании 29-летнего бразильца. Контракт новичка рассчитан до июня 2023-го, по неофициальным данным сумма трансфера составила 25 млн евро.

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Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти хорошо знает Аллана по совместной работе в Наполи. Бразилец провел в составе "партенопейцев" пять лет, сыграл 168 матчей и отметился 11 голами.

Добавим, что Аллан стал первым летним новичком Эвертона. Также мерсисайдцы ожидают приезд Хамеса Родригеса (Реал) и Абдулая Дукуре (Уотфорд).

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