Півзахисник Аллан перебрався з Наполі в англійський Евертон.

"Іриски" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 29-річного бразильця. Контракт новачка розрахований до червня 2023-го, за неофіційними даними сума трансферу склала 25 млн євро.

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Головний тренер Евертона Карло Анчелотті добре знає Аллана за спільною роботою в Наполі. Бразилець провів у складі "партенопейців" п'ять років, зіграв 168 матчів та відзначився 11 голами.

Додамо, що Аллан став першим літнім новачком Евертона. Також мерсисайдці очікують на приїзд Хамеса Родрігеса (Реал) та Абдулая Дукуре (Уотфорд).

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