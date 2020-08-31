Неаполитанцы остановили свой выбор на Сократисе Папастатопулосе из Арсенала, информирует Tuttonapoli со ссылкой на журналиста RAI Чиро Венерато.

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Главное преимущество 32-летнего грека – цена. Его контракт с Арсеналом заканчивался следующим летом, поэтому "канониры" отпустили его за скромные 4,5 млн евро. Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо хорошо знает Сократиса, поскольку в годы игровой карьеры пересекался с ним в Милане. Наставник "партенопейцев" хотел видеть в составе готового, опытного игрока, поэтому от кандидатуры Матвиенко отказались.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Сократис провел 29 матчей за Арсенал, отличился 3 голами.

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