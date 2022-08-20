Миколенко за традицією вийшов у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команда українця програла стартові 2 поєдинки, відтак повинна була набирати свої перші очки в зустрічі проти новачка АПЛ 2022/23. Гості ж, що проводять шалену трансферну кампанію (16 новачків на 150 мільйонів євро – це ще далеко не межа), після сухої поразки на полі Ньюкасла вдома сенсаційно обіграли Вест Хем, який не реалізував пенальті та ще купу моментів.

Евертон – Ноттінгем Форест: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Миколенко у пошуках прем'єрної перемоги проти шаленого новачка

Перший удар на 10 хвилині. Паттерсон відібрав на своєму правому фланзі, Гордон підхопив і пробігся, а далі виклав у центр, Том Девіс мінімально не влучив метрів з 20. Івобі створює 2 поспіль моменти. Той же Гордон і Грей пробивали метрів з 25, але орендований у Манчестер Юнайтед голкіпер Хендерсон дуже впевнено діє на лінії. Миколенко вже в межах свого штрафного недостатньо активно зустрічає Неко Вільямса, дозволяючи безперешкодно пробити. Тепер уже черга Пікфорда красиво літати в кут. Гості отримали можливість відразу добити, але спрацював блок Коуді.

Тарковскі привіз момент, віддавши м'яч супернику без особливої боротьби. Пікфорд впорався з прямолінійним ударом прямо в нього. Махає екс-захисник збірної Англії рукою Миколенку. Схоже, дорікає тим, що українець не відкрився вчасно під передачу. Якщо Евертон майже під 70% контролював м'яч у перші 15-20 хвилин, то згодом настав період, коли Ноттінгем Форест домінував у володінні (60 на 40). Миколенко, який перед тим пройшов двох опонентів на дриблінгу, але не виконав останній пас, тепер у силовій боротьбі відтер Вільямса і непогано прострілив у штрафний, звідки Рондон відкинув під удар – знову Гордон, знову блок.

Валлійський вінгбек так обурився діями українця, що відверто скосив його ззаду по ногах. Жовта для екс-захисника Ліверпуля. Миколенко знову комбінує з Греєм ліворуч, Демарай дав над поперечкою. Тарковскі вдруге привозить у своїй третині поля. Гості пробачають і цього разу. Евертон завершує перший тайм черговим дальнім пострілом. Лише 1 з 7 ударів прийшов з меж чужого штрафного, тоді як у суперника таких спроб аж 4! А приціл Грея і компанії вимагає кращого. Цілком логічні нулі до перерви. "Спритні дерева" виглядали дещо гострішими, але найцікавіші моменти фактично падали їм в ноги подарунками від "ірисок".

Рондон красиво розвернувся і пробив – зовсім поруч зі стійкою. А вже на 57 хвилині Лемпард зняв єдиного живого нападника команди, випустивши вінгера Макніла. Хендерсон відчув проблеми з ногою після виходу на подачу з кутового. Оговтався кіпер, який належить МЮ. Ще слабший у плані креативу другий тайм – 1 удар з меж штрафного на дві команди за 25 хвилин. Та ось на 72-й Івобі вкотре розібрався на фланзі Миколенка і віддав у центр. Гордон викручував у дальній кут – ефектний сейв Хендерсона.

Гіббс-Вайт, якого купили з Вулверхемптона за рекордні для "червоно-білих" понад 29 мільйонів євро, познущався над двома гравцями Евертона на лівому фланзі та перевів на протилежний. А далі Миколенко та Івобі не встигають накрити потужний удар Вільямса – зовсім близько до мети було. Дальній удар Єйтса, Пікфорд помиляється, парируючи прямо на Бреннана Джонсона, якого геть проспав Паттерсон. Ноттінгем Форест виходить уперед і доводить становище Евертона до геть плачевного.

Помилка на виході Хендерсона, який до того 5 разів рятував гостей. Евертон отрима змогу завдати серію ударів у 10-метровій зоні від воріт, але "спритні дерева" встигли усе заблокувати. І все ж Грей зрівнює. Оригінально виправляється Пікфорд. Неймовірний асист воротаря збірної Англії через усе поле. Демарай технічно обробив і прошив таки Хендерсона. Єйтс скидає чужому. Однак Хендерсон, у якого знову фантастична кількість сейвів (незмінно по 7 на виїзді плюс 4 і відбитий пенальті вдома), блискуче виходить на лінію штрафного і не дає Гордону себе перекинути.

Евертон таки перервав серію поразок в АПЛ, але навряд чи дуже радіє першому набраному балові. Команда Лемпарда не програла вперше за 4 тури Прем'єр-ліги – серія тягнулася ще з кінця минулого сезону. "Іриски", звісно, піднімаються із зони вильоту на 16 місце (принаймні до матчів МЮ і Вест Хема), але якщо навіть домашні матчі проти прямих конкурентів не вигравати, далі буде ще більше пекло у боротьбі за виживання. Ноттінгем Форест набирає 4 очки та відносно спокійно почувається, посідаючи 11 рядок.