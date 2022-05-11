Миколенко вже став важливою частиною основи Евертона. У минулому турі Віталій забив шикарний дебютний гол і закріпив свій статус в команді. Дограти той матч з Лестером українець не зумів через проблеми зі здоров'ям. Однак пошкодження виявилося несерйозним, тому сьогодні він увосьме поспіль з'явився в стартовому складі.

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Диво-гол додав Миколенку багато впевненості. Сьогодні наш захисник діяв дуже сміливо та відважно (завдяки чому заробив кілька кутових). Подекуди аж занадто. В надії повторити красу він в кожній схожій ситуації, отримуючи пас на лінії чужого штрафного, намагався бити. Виходило кумедно – суперники легко блокували. Деколи через надмірне бажання Миколенко поспішав і віддавав неточні паси в простих ситуаціях.

В обороні було непросто. Вже на старті зустрічі двічі дозволив Калу обіграти себе, потім через його фланг пройшло ще кілька атак Уотфорда. Добре, що партнери підстрахували. Миколенко програв 75% єдиноборств, тому не дивно що оцінки від статистичних порталів погані: SofaScore – 6.6 (найнижча в команді), WhoScored – 6.3 (найнижча в команді), FotMob – 6.7 (найнижча в команді).

Уотфорд вже оформив виліт з АПЛ, а Евертон продовжує боротьбу за виживання, але відчутної різниці в настрої команд не було. Немотивовані господарі навіть краще розпочали. З часом Евертон перехопив ініціативу, однак якісно загострити не вдавалося. Першого моменту довелося чекати майже годину.

Вже в другому таймі Рішарлісон вискочив на ударну позицію та круто пробив під дальню стійку – витягнув голкіпер. Ще одну хорошу атаку організували Івобі та Грей, але останній зіпсував момент бездарним ударом. Евертон тиснув аж до фінального свистка – безуспішно, жодної якісної атаки більше не вийшло. А простріли Миколенка ніхто не замкнув. У підсумку нульова нічия. Евертон йде 16-м з 2 очками відриву від зони вильоту.

Миколенко не був би Миколенком, якби не здивував: українець рятує не тільки Евертон, але й... Динамо