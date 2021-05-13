Первый тайм на Вилла Парк прошел в равной борьбе. Соперники обменялись полумоментами на старте: удар Траоре из-за пределов штрафной по центру поймал Пикфорд, а Мартинес взял выстрел Калверт-Льюина головой после навеса Коулмена.

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Далее последовал ударный отрезок "вилланов" с неточными ударами Мингса и Эль-Гази, а также заблокированным выпадом Кэша. "Ириски" пришли в себя ближе к перерыву. Однако, Сигурдссону и Ришарлисону откровенно не хватило креативности и точности в завершающей стадии атак.

Во второй половине активнее заиграли гости. Всего мерсисайдцы нанесли 14 ударов (4 – в створ) и имели основания надеяться на поездку домой с тремя баллами в активе. Однако, в рамке ворот Виллы на высоте был Мартинес. Он парировал выстрел Годфри в верхний угол, а также справился с ударом головой Холгейта под перекладину.

Завершился матч финальным штурмом Эвертона. Но попытки Калверт-Льюина, Дукуре, Ришарлисона и других "ирисок" так и не увенчались успехом. Как следствие, нулевая ничья, не слишком изменившая положение команд. Эвертон в данный момент идет 8-м (56 очков), Астон Вилла осталась 11-й (49 пунктов).

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