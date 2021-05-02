Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
В 34-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию поединка.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон – Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Фред – Гринвуд, Бруну Фернандеш, Погба – Рашфорд
Запасные: Де Хеа, Байли, Теллес, Б. Уильямс, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Беек, Кавани
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон – Тьяго, Фабинью, Милнер – Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Адриан, Цимикас, Р. Уильямс, Вейналдум, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакири, Жота
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