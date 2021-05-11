Ротація Сульшера та дебютант МЮ

Манчестер Юнайтед завчасно вирішив усі завдання в чемпіонаті, тому Уле Гуннар Сульшер в умовах щільного календаря вдався до тотальної ротації. У стартовому складі "дияволів" вперше з'явився Амад Діалло. А абсолютним дебютантом у дорослій команді МЮ сьогодні став Антоні Еланга – 19-річний шведський форвард.

Шанси також отримали ван де Беек, Теллес, Вільямс і Таунзебе, а керували ними на полі ветерани Матіч і Мата. МЮ чітко розставив пріоритети: через два дні, у четвер, перенесений поєдинок з Ліверпулем, перед яким лідери команди отримали відпочинок. А гру з Лестером на Олд Траффорд принесли в жертву.

Лестер таким чином отримав грандіозний подарунок. Вони грали проти тінейджерів, а Ліверпулю доведеться протистояти Фернандешу, Погба і Ко. І це при тому, що Лестер і Ліверпуль ведуть боротьбу за останню путівку в Лігу чемпіонів. "Лисиці" мають гандикап, але в Клоппа є матч у запасі.

Яскравий старт і рівний тайм

Лестер відкрив рахунок на 10 хвилині, прорвавшись правим флангом. Тілеманс навісив на дальню стійку, а Томас ефектним ударом в дотик вразив дальній кут. Однак лівий захисник гостей дуже швидко віддав "борг" – результативно помилився в обороні.

Мата опустився за м'ячем у глибину, знайшов справа Амада, а той обіграв Томаса та покотив на Грінвуда. Мейсон майстерно розібрався та зрівняв рахунок. Класний гол від манкуніанських тінейджерів (Діалло – 18, Грінвуду – 19). Дебютант Еланга на їхньому фоні виглядав скромно та не мав реального впливу на гру.

Надалі спостерігався рівний футбол, моментів майже не було. Лестер проявляв ініціативу, але не міг створити великі проблеми резервістам МЮ. Варді вичікував помилок і двічі міг вириватися на удар – оборона господарів на чолі з Де Хеа встигала підчистити.

Лестер набрав оберти та вирвав перемогу

У другому таймі гості суттєво додали, посиливши тиск на ворота Де Хеа. Експериментальна оборона МЮ гідно трималася, але ударів ставало дедалі більше. Брендан Роджерс підсилив атаку Маддісоном, а в МЮ вийшли Кавані та Рашфорд.

Уле Гуннар Сульшер припустився простої помилки – зробив заміни перед стандартом. І поплатився за це. Рашфорд на кутовому не втримав Сьоюнджю. Турецький центрбек відгукнувся на подачу Олбрайтона та загнав м'яч у сітку.

Лестер грав значно потужніше і створював відмінні моменти. Тілеманс чудово дав у розріз на Іхеаначо – удар останнього парирував Де Хеа. Варді скидав на порожні ворота Тілемансу, але бельгієць не влучив по м'ячу. Маддісон дальнім ударом трішки не влучив у площину.

На останніх хвилинах "лисам" довелося вже відбиватися, втримуючи переможний рахунок. З чим вони успішно й впоралися. Лестер обіграв МЮ, набрав 66 очок і повернувся на третє місце АПЛ. Відрив від Ліверпуля складає аж 9 пунктів. У Клоппа, який йде шостим, ще зберігаються теоретичні шанси на Лігу чемпіонів, але реалізувати їх вкрай складно.

Сьогоднішня поразка Манчестер Юнайтед офіційно зробила чемпіоном Англії Манчестер Сіті – між командами 10 балів розриву за 3 тури до фінішу. Зінченко бере титул!