Восемь недель назад Кенрайту была сделана операция по удалению раковой опухоли из печени. Как информирует ВВС, судя по всему, он скончался из-за осложнений после этой операции.

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Смерть Кенрайта наступила в понедельник вечером, 23 октября.

Кенрайт входил в совет директоров Эвертона с 1989 года, а в 2004 году занял пост председателя правления "ирисок". Он дольше всех проработал председателем мерсисайдского клуба за более чем столетие.

Билл также был одним из самых успешных театральных продюсеров Великобритании и играл Гордона Клегга в "Улице Коронации", британской мыльной оперы, в период с 1968 по 2012 год.

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