Пресс-служба "канониров" сообщила, что испанского специалиста наградили Королевским орденом Изабеллы Католической.

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Награда является испанским гражданским орденом рыцарства и чести, который вручается королем Испании и Великим канцлером, министром иностранных дел. С момента своего основания в 1815 году эта награда является очень избирательной и редкой, ее получают только лица и институты за выдающиеся заслуги перед Испанией или за содействие развитию международных отношений и сотрудничества с другими странами.

Артета получил орден в посольстве Испании в Лондоне, на церемонии присутствовали его семья, друзья и ряд сотрудников Арсенала.

Напомним, команда Александра Зинченко сейчас находится на втором месте в АПЛ с 86 очками. От Манчестер Сити "канониры" отстают на два пункта за тур до конца чемпионата.

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