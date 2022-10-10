Эвертон "размочил" счет уже на 5-й минуте встречи. Онана "переехал" статусного Каземиро в центре поля и разогнал атаку, которую Ивоби завершил красивым ударом из-за пределов штрафной. Впрочем, хозяева до перерыва не удержали даже ничью.

МЮ обыграл Эвертон с голом Роналду, выдав мощный тайм – Миколенко повторил судьбу Зинченко и потолкался с Бруну

Сравнял счет 100-миллионный Антони, ранее наказывавший Александра Зинченко, а теперь уверенно выигравший спринтерский забег у Виталия Миколенко. Победный мяч в активе Роналду. Каземиро реабилитировался своим качественным отбором в центре поля и филигранной передачей на Криша. Для Роналду это был первый гол в нынешнем чемпионате и 700-й в клубной карьере в целом – таким юбилеем не может похвастаться никто другой в мире.