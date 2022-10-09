Эвертон принимает Манчестер Юнайтед в 10-м туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трасляцию – в этой новости.

Матч Эвертон – Манчестер Юнайтед стартует в 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи. Смотреть игру можно на Setanta Sports Ukraine.

Эвертон – Манчестер Юнайтед на setantasports.com: анонс матча АПЛ

Виталий Миколенко традиционно сохраняет место в основе Эвертона. Сегодня украинцу придется играть на фланге против звездного новичка МЮ Антони.

Стартовые составы команд

Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Коуди, Тарковски, Миколенко – Онана, Гуйе, Ивоби – Грей, Мопе, Гордон.

Запасные: Бегович, Кин, Винагре, Джон, Гарнер, Макнил, Дэвис, Калверт-Льюин, Рондон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделёф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.

Запасные: Хитон, Варан, Маласия, Санчо, Эланга, Пеллистри, Фред, Мактоминей, Роналду.