Эвертон – Манчестер Юнайтед: Миколенко в основе против 100-миллионного Антони – онлайн-трансляция матча АПЛ
Эвертон принимает Манчестер Юнайтед в 10-м туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трасляцию – в этой новости.
Матч Эвертон – Манчестер Юнайтед стартует в 21:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи. Смотреть игру можно на Setanta Sports Ukraine.
Эвертон – Манчестер Юнайтед на setantasports.com: анонс матча АПЛ
Виталий Миколенко традиционно сохраняет место в основе Эвертона. Сегодня украинцу придется играть на фланге против звездного новичка МЮ Антони.
Стартовые составы команд
Эвертон: Пикфорд – Коулмэн, Коуди, Тарковски, Миколенко – Онана, Гуйе, Ивоби – Грей, Мопе, Гордон.
Запасные: Бегович, Кин, Винагре, Джон, Гарнер, Макнил, Дэвис, Калверт-Льюин, Рондон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделёф, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.
Запасные: Хитон, Варан, Маласия, Санчо, Эланга, Пеллистри, Фред, Мактоминей, Роналду.