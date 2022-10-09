Евертон – Манчестер Юнайтед: Миколенко в основі проти 100-мільйонного Антоні – онлайн-трансляція матчу АПЛ
Евертон приймає Манчестер Юнайтед у 10 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трасляцію – в цій новині.
Матч Евертон – Манчестер Юнайтед стартує о 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн зустрічі. Дивитися гру можна на Setanta Sports Ukraine.
Евертон – Манчестер Юнайтед на setantasports.com: анонс матчу АПЛ
Віталій Миколенко традиційно зберігає місце в основі Евертона. Сьогодні українцю доведеться грати на фланзі проти зіркового новачка МЮ Антоні.
Стартові склади команд
Евертон: Пікфорд – Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко – Онана, Гуйє, Івобі – Грей, Мопе, Гордон.
Запасні: Беговіч, Кін, Вінагре, Джон, Гарнер, Макніл, Девіс, Калверт-Льюїн, Рондон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Ліндельоф, Мартінес, Шоу – Каземіро, Еріксен – Антоні, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.
Запасні: Хітон, Варан, Маласія, Санчо, Еланга, Пеллістрі, Фред, Мактоміней, Роналду.