В воскресенье вечером в поединке 10 тура АПЛ сойдутся Эвертон и Манчестер Юнайтед. Виталий Миколенко и компания постараются продолжить беспроигрышную серию, а Манчестер Юнайтед будет стремиться реабилитироваться после погрома в дерби.

Трансляция

Поединок, который начнется в 21:00 по киевскому времени на "Гудисон Парк", смотрите на setantasports.com. Комментировать игру будет Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Коуди, Тарковски, Миколенко – Онана, Гуйе, Ивоби – Грэй, Мопе, Гордон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия – Мактоминай, Эриксен, Антони, Бруну Фернандеш, Санчо – Рашфорд.

Арбитры

Главный рефери – Дэвид Кут, ассистенты: Ник Хоптон, Тимоти Вуд, четвертый рефери – Энтони Тейлор, судьи VAR: Андре Марринер, Марк Перри.

Текущая форма

Два поражения в двух стартовых турах изрядно испортили настроение болельщикам Эвертона в начале сезона. Однако после этого команда Фрэнка Лэмпарда не дала никаких оснований переживать за результаты. "Ириски" не знают поражений вот уже в шести турах подряд.

В последних двух играх Миколенко и партнеры победили Вест Хэм (1:0) и Саутгемптон (2:1). Эвертон относительно немного забивает (шесть голов в шести последних матчах), но этого вполне хватает для набора очков. Команда из Ливерпуля, прежде всего, надежно играет в обороне и является лидером Премьер-лиги в контексте наименьшего количества пропущенных голов – всего семь в восьми турах.

Зато команда Эрика Тен Хага входит в топ-5 команд по пропущенным (14 голов). А все благодаря матчу предыдущего тура. В воскресенье Манчестер Юнайтед был уничтожен Манчестером Сити в дерби со счетом 3:6. И это после четырех побед кряду!

В четверг МЮ улучшили настроение благодаря победе над кипрской Омонией в Лиге Европы. Гости победили команду Романа Безуса со счётом 3:2. Впрочем, о полной сатисфакции все же говорить рано. Потенциальные три пункта, полученные в игре с Эвертоном, должны вернуть Манчестер Юнайтед в борьбу за топ-3.

История противостояний

Эвертон не назовешь удобным соперником для МЮ. В последний раз манкунианцы побеждали "ирисок" в АПЛ еще в ноябре 2020-го. После этого последовало два ничейных результата и поражение. В апрельском поединке единственный гол Энтони Гордона принес Эвертону победу. В общей сложности Манчестер Юнайтед выиграл у Эвертона лишь один из семи последних поединков.

Кадровая ситуация

У гостей ощутимы проблемы с защитной линией. Ведущие защитники Харри Магуайр и Рафаэль Варан вернутся не ранее следующей недели и точно пропустят матч на "Гудисон Парк". Все еще не тренируются Донни ван де Бек и Брендон Уильямс.

Тренерский штаб Эвертона не может рассчитывать на пропустивших длительный период времени Андроса Таунсенда, Бена Годфри и Йерри Мину. Не играл в этом сезоне и Доминик Калверт-Льюин, однако нападающий вскоре должен вернуться в общую группу. Не поможет "ирискам" шотландский защитник Нейтон Паттерсон, который получил повреждение в поединке против сборной Украины.