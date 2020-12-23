Арсенал подходил в четвертьфинал Кубка Англии в катастрофической форме. Подопечные Микеля Артеты в рамках АПЛ не знали побед с ноября, оформив пять поражений и две ничьи – "канониров" бил даже Бёрнли. Между провальными поединками в чемпионате расположились победы в Лиге Европы, но они не радовали фанатов и экспертов. Перед встречей против Манчестер Сити добавились ещё и кадровые проблемы – лондонцы из-за травмы потеряли Обамеянга.

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Пеп Гвардиола также не чувствовал себя комфортно, ведь в АПЛ его команда до сих пор идёт на восьмом месте. Впрочем, на поединок против команды своего экс-ассистента он всё равно выпустил ослабленный состав – в запасе остались Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Уокер и даже Эдерсон. Впрочем, основа "горожан" всё равно выглядела мощно. В ней нашлось место и для Александра Зинченко.

С выходом последнего Пеп не прогадал, ведь уже на 3-й минуте украинец принял участие в голевой атаке. И не просто принял, а исполнил ассист, открывшись на левом фланге и подав во вратарскую с кромки поля – Жезус спокойно замкнул головой. 0:1! Казалось, Арсенал обречен.

И действительно, в первой половине первого тайма Манчестер Сити безраздельно контролировал игру, раскатывая мяч на чужой половине поля. Моменты также возникали, хотя и не очень часто – на 6-й минуте с дистанции неточно бил Фернандиньо, на 11-й Жезус едва не обокрал голкипера перед воротами (Руннарссон классно его качнул), а на 22-й Ляпорт замкнул подачу с углового ударом головой. Мимо ближней штангу. Не густо, но у Арсенала не было вообще ничего – "канониры" страшно ошибались при передачах и сели на две жёлтые карточки уже к 25-й минуте. Оборона "горожан" скучала.

Впрочем, в середине тайма стало понятно, что игра выровнялась. Арсенал начал неплохо прессинговать – особенно при розыгрыше мяча от голкипера, ведь Стеффен в игре ногами явно не тянул на роль Нойера или хотя бы Эдерсона. Позиционная атака Манчестер Сити, в свою очередь не удивляла оборону Северного Лондона, а большинство подачи со стандартов защитники сняли. Лишь однажды они ошиблись – это Диаш на 28-й минуте замкнул подачу с углового ударом мимо левой штанги. Наказание за расточительность прилетело через четыре минуты: Мартинелли исполнил целых два навеса с левого фланга – первый Стеффен выбил, но второй Ляказетт замкнул головой. 1:1!

Последняя треть тайма прошла в том же ключе: Ман Сити владел инициативой, а Арсенал классно прессинговал и пытался вылететь в подготовленный контрвыпад – и обоим не хватало конкретики. Впрочем, в этот период встречи команды сумели обменяться лучшими моментами с игры: Жезус на 35-й минуте вышел один на один после неожиданного паса пяткой от Фодена, а Мартинелли на 43-й вылетал на свидание со Стеффеном – в обоих случаях шикарно сыграли голкиперы. При этом Мартинелли ещё и получил травму, покинув поле через пять минут после перерыва. На него футболисты ушли при ничейном счёте.

Второй тайм начался в невысоком темпе и без реальных попыток обострения. Арсеналу это было на руку, но всё сломалось на 53-й минуте, когда Марез на дриблинге пошёл в штрафную. Габриэл сбил его, арбитр назначил стандарт, а Рияд прямым ударом пробил во вратарский угол – мяч летел прямо в руки Рунарссону, но голкипер не смог зафиксировать сферу. 1:2.

Ещё через пять минут все вопросы были сняты. "Канониры" пошли в атаку и обрезались на чужой половине, после чего пошла мгновенная контратака с обыгрышем Фернандиньо и Родри и передачей с левого фланга на ход в штрафную – Фоден получил мяч и эффектно перебросил Рунарссона. 1:3! Правда, арибтры не заметили в этом эпизоде ​​явный офсайд. Вот так ценой интриги в матчах без использования VAR сохраняется знаменитая динамика и дух игры.

После этого всё стало ясно. Нельзя сказать, что Арсенал не пытался что-то придумать в ответ, но в действиях лондонцев ощущались бесцельность и апатия. Манчестер Сити при этом почти не атаковал, в течение 15 минут даже позволив сопернику контролировать мяч. У подопечных Микеля Артетиы уже не получалось ничего, а команда Пепа Гвардиолы на 74-й минуте решила добить "гуннеров": Марез вошел в штрафную и заработал угловой, после розыгрыша которого последовала подача на дальнюю штангу – её точным ударом головой замкнул Ляпорт. 1:4.

В концовке поединка Пеп Гвардиола провёл серию перестановок, выпустив Уокера с Агуэро, а Зинченко поставив в центр полузащиты. Александр даже пробивал с линии штрафной на 87-й минуте, но мяч полетел в небо. На 90+1-й унизить Арсенал ещё больше мог Марез, который вошел на правый край штрафной и покатил в ближний угол – Рунарссон поймал мяч. Арсенал свой первый удар в створ провел ещё позже – это Пепе ворвался в аналогичную зону и мощно выстрелил, но Стеффен парировал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Манчестер Сити. "Горожане" вместе с Зинченко шагают в полуфинал Кубка лиги.

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