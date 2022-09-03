Виталий Миколенко сохраняет свое место в основе. Команда украинца до сих пор не выиграла ни одного матча, но 3 ничьи подряд позволили вылезти из зоны вылета на 17 место с крошечным преимуществом над Вулверхэмптоном по дополнительным показателям. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Ливерпуль на "Футбол 24", стартует в 14:30. Фавориты сезона вырвали победу над Ньюкаслом лишь на 90+8 минуте. Следовательно, еще один триумф вывел бы "красных" на 3 место. Где смотреть матч Эвертон – Ливерпуль онлайн? Мерсисайдское дерби транслирует Setanta Sports.

Эвертон удержал ничью с Лидсом – Миколенко принял участие в забитом и пропущенном голах "ирисок"

Юрген Клопп удивил стартовым составом. Наставник Ливерпуля с первых минут поставил на Цимикаса вместо Робертсона, а также Карвалью и Дарвина. Капитан Хендерсон вообще не попал в заявку, а разыгравшийся в предыдущих турах Фирмино присел на скамью запасных. В Эвертоне отмечаем дебютное появление Нила Мопе в атаке.