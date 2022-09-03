Віталій Миколенко зберігає своє місце в основі. Команда українця досі не виграла жодного матчу, але 3 нічиї поспіль дозволили вилізти із зони вильоту на 17 місце з крихітною перевагою над Вулверхемптоном за додатковими показниками. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Ліверпуль на "Футбол 24", стартує о 14:30. Фаворити сезону вирвали перемогу над Ньюкаслом лише на 90+8 хвилині. Відтак ще один тріумф вивів би "червоних" на 3 місце. Де дивитися матч Евертон – Ліверпуль онлайн? Мерсісайдське дербі транслює Setanta Sports.

Евертон втримав нічию з Лідсом – Миколенко взяв участь у забитому й пропущеному голах "ірисок"

Юрген Клопп здивував стартовим складом. Наставник Ліверпуля з перших хвилин поставив на Цімікаса замість Робертсона, а також Карвалью і Дарвіна. Капітан Хендерсон взагалі не потрапив у заявку, а Фірміно, який розігрався у попередніх турах, присів на лаву запасних. В Евертона відзначаємо дебютну появу Ніла Мопе в атаці.