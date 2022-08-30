Эвертон ужасно начал новый сезон, не одержав ни одной победы в стартовых четырёх турах, хотя по игрой "ириски" заслуживали на очко в каждом из них – собственно, в последних двух поединках они и сыграли вничью. Впрочем, фанаты требовалитриумфа, даже если в соперниках был крепкий Лидс. Недавно "павлины" разгромили Челси, поэтому фаворит пары был очевиден.

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Виталий Миколенко попал в стартовый состав Эвертона. Он принял участие в единственном интересном эпизоде ​​первого тайма, начав голевую атаку Эвертона.

Украинец на 17-й минуте отдал короткий пас по флангу на Гордона, после чего тот сместился в центр – мяч выбили из-под ног Тони, однако точно на Макнила. Дуайт в касание отпасовал влево на Ивоби, а Алекс быстро выкатил разрезную передачу в штрафную. Кристенсен грубо ошибся при перехвате, а Гордон завершил атаку точным ударом в дальний угол. 0:1.

Больше моментов в первом тайме не возникало. "Ириски" надёжно защищались и прессинговали, а кроме того нагло тянули время. Лидс же никак не мог пройти центральный блок гостей. Возможно, йоркширцы и нащупали бы слабое место в обороне Эвертона, однако на 32-й минуте их постигла еще одна неудача – Морено в легком стыке с Пикфордом неожиданно выбил плечо. Вместо него вышел Гелхардт.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Эвертона, причем мерсисайдцы даже перебивали Лидс по ударам (4:2). Впрочем, после перерыва хозяева пришли в себя, подняв темп и став играть шире. "Ириски" моментально "поплыли" – до 75-й минуты йоркширцы вели по ударам со счётом 9:1.

Уже на первых секундах второго тайма Лидс мог отыграться в результате вбегания Ааронсона в штрафную и выстрела в дальнюю девятку. Пикфорд парировал, однако на 55-й минуте ему всё же пришлось вынимать мяч из сетки. К сожалению, в этой голевой атаке снова принял участие Миколенко – Синистера легко качнул его перед штрафной и спокойно пробил под ближнюю штангу. 1:1!

Впрочем, следующим атакам Лидса не хватало остроты. В середине второго тайма Эвертон несколько выровнял ход встречи, даже забив гол вследсствие выхода Грея один на один. Правда, его не засчитали из-за офсайда. Лидс ответил аналогичным образом, но без офсайда – Гелхардт на 74-й минуте должен был выводить "павлинов" вперёд, но Пикфорд спас "ирисок"!

Ближе к завершению встречи Эвертон стал действовать в атаке гораздо смелее. Даже Миколенко начал участвовать в скорых комбинациях на чужой половине, особенно гармонично сотрудничая с Гордоном и Дэвисом. Их взаимодействие вылилось в опасный прострел Виталия, заблокированный на 79-й минуте, а также в момент на 83-й – Гордон получил мяч от украинца и запустил передачу на правый край штрафной. Туда ворвался Паттерсон, пробивший с близкого расстояния. Мелье парировал!

Этот момент стал последним во встрече. Лидс пытался идти вперёд, но качественная игра обороны Эвертона и Пикфорда не позволила "павлинам" вырвать победу. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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