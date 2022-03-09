После начала войны в Украине легионеры разъехались по своим домам. ФИФА и УЕФА приняли решение разрешить этим футболистам беспрепятственно переходить в другие клубы бесплатно до конца сезона. Летом украинские клубы смогут продавать своих игроков.

Шахтер одобрил аренду Педриньо до конца года – испуганный хавбек рассматривает только одно направление

Большим спросом пользуется Педриньо. На бразильца претендуют несколько клубов. В частности, пригласить игрока Шахтера хочет Эвертон, сообщает Gazeta Esportiva. Однако у "ирисок" мало шансов. Дело в том, что сам Педриньо хочет присоединиться к Сан-Саулу, а в Англии скорее рассмотрит вариант с Вулверхэмптоном. "Волков" тренирует Бруну Лаже, покупавший бразильца в Бенфику.

Напомним, Педриньо перешел в Шахтер из Бенфики 1 июля 2021 года за 18 млн евро и подписал с "горняками" контракт до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.

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