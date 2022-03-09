Після початку війни в Україні легіонери роз'їхалися по своїх домівках. ФІФА та УЄФА ухвалили рішення дозволити цим футболістам безперешкодно переходити в інші клуби безкоштовно до кінця сезону. Влітку українські клуби зможуть продавати своїх гравців.

Шахтар схвалив оренду Педрінью до кінця року – наляканий хавбек розглядає лише один напрямок продовження кар'єри

Шаленим попитом користується Педрінью. На бразильця претендують кілька клубів. Зокрема запросити гравця Шахтаря хоче Евертон, повідомляє Gazeta Esportiva. Однак у "ірисок" мало шансів. Річ у тім, що сам Педрінью хоче приєднатися до Сан-Саулу, а в Англії швидше розгляне варіант з Вулверхемптоном. "Вовків" тренує Бруну Лаже, який купував бразильця у Бенфіку.

Нагадаємо, Педрінью перейшов у Шахтар з Бенфіки 1 липня 2021-го за 18 млн євро і підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

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