Эвертон и Рома поборются за Малкома

Вингер испанской Барселоны Малком может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Эвертон и Рома заинтересованы в услугах бразильца, сообщает El Desmarque.

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По информации издания, Барса готова расстаться с Малкомом после оформления трансфера Антуана Гризманна. Экс-лидера французского Бордо готовы подписать те же команды, что вели борьбу за него прошлым летом. Тогда Рома даже согласовала переход Малкома с жирондинцами и условия личного контракта, а болельщики "волков" собрались в аэропорту Рима для встречи бразильского форварда. Однако, в последний момент Малком решил перейти в Барселону за 41 млн евро.

Сейчас фаворитом в борьбе за вингера является Эвертон, у которого сложились хорошие деловые отношения с "блаугранас". "Ириски" якобы готовы отдать за него 35 млн фунтов.

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