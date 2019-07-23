Евертон і Рома поборються за Малкома

Вінгер іспанської Барселони Малком може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Евертон і Рома зацікавлені в послугах бразильця, повідомляє El Desmarque.

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За інформацією видання, Барса готова попрощатися з Малкомом після оформлення трансферу Антуана Грізманна. Екс-лідера французького Бордо готові підписати ті ж команди, що вели боротьбу за нього минулого літа. Тоді Рома навіть узгодила перехід Малком з жирондинцями та умови особистого контракту, а вболівальники "вовків" зібралися в аеропорту Риму для зустрічі бразильського форварда. Однак, в останній момент Малком вирішив перейти в Барселону за 41 млн євро.

Нині фаворитом у боротьбі за вінгера є Евертон, у якого склалися добрі ділові взаємини з "блаугранас". "Іриски" нібито готові віддати за нього 35 млн фунтів.

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