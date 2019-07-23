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"Пушка" от Ракитича в видеообзоре матча Барселона – Челси – 1:2

17:15 98 Читати українською
"Пушка" от Ракитича в видеообзоре матча Барселона – Челси – 1:2
Барселона – Челси – видео голов и обзор матча / Фото AS

Барселона уступила Челси в принципиальном спарринге.

Товарищеский матч. Rakuten Cup

Барселона – Челси – 1:2

Голы: Ракитич, 90+1 – Абрахам, 34, Баркли, 81

Барселона – Челси: Гризманн, де Йонг и Нето дебютировали с поражения, шедевра Ракитича не хватило

Барселона на правах фаворита поединка сразу захватила инициативу в свои руки, однако с точностью у каталонцев были проблемы. Неожиданно на 34-й минуте именно Челси открыл счет. Абрахам реализовал выход один на один.

После перерыва Барса продолжила набеги на ворота лондонцев, но по иронии судьбы в конце матча "синие" удвоили преимущество. Перед финальным свистком "блаугранас" смогли отквитать один мяч, красивым голом отметился Ракитич.

blog_ava
Барселона – Челси: Гризманн, де Йонг и Нето дебютировали с поражения, шедевра Ракитича не хватило
15:30
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Теги
Челси Челси Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона Межсезонные сборы Видеоновости Товарищеские матчи
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