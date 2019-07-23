Барселона – Челси: Лэмпард переигрывает ослабленного Вальверде

Барселона и Челси сыграют товарищеский матч в рамках турне Японией. Онлайн-трансляцию и обзор матча читайте на "Футбол 24" в этой новости.

Товарищеский матч. Rakuten Cup

Барселона – Челси – 0:1 (идет 2-й тайм)

Гол: Абрахам, 34

Каталонский клуб открывает для себя предсезонную подготовку спаррингом на Кубок Ракутен против команды, у которой новый главный тренер – легендарный Лэмпард. Начало матча Барселона – Челси в 13:30 по киевскому времени. Вальверде не может рассчитывать на Лео Месси и Луиса Суареса, которые получили дополнительный отдых после Копа Америка-2019. Поэтому большой интригой становится дебют Гризманн, приобретенного за 120 миллионов евро. На какой позиции сыграет французский чемпион мира-2018? Другие интриги для фанатов каталонской машины – когда ждать дебюта полузащитника Фрэнки де Йонга и голкипера Нето, которые оказались на скамейке запасных.

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Челси же учится жить без Эдена Азара, зато с Кристианом Пулишичем. Пока что получается не очень: по одной победе, поражении и ничьей в стартовых 3-х матчах под руководством Лэмпарда. Также лондонцы не могут рассчитывать на экс-вингера донецкого Шахтера Виллиана, который с травмой завершил недавний континентальный турнир Копа Америка.

Ya tenemoa el primer #XI del #FCBarcelona para el #BarçaChelsea que es el debut del #Barça en la 19/20.

Debuta #Griezmann. De Jong al banquillo pic.twitter.com/KEZadpQR9W — Farolillo Culé (@Farolillo_FCB) July 23, 2019

Стартовый состав Барселоны: тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба – Серхио Бускетс, Ориоль Бускетс, Пуиг – Дембеле, Гризманн, Колладо

A first Chelsea start for @cpulisic_10!



Here's how the Blues line up... #CFCinJapan pic.twitter.com/lHjJPY2RVJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019

Стартовый состав Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Эмерсон – Жоржиньо, Ковачич – Педро, Маунт, Пулишич – Абрахам

Барселона очень активно начала. Гризманн дважды подыгрывал партнерам, однако тех подводил прицел. Антуан, к слову, вышел в центре нападения на позиции 9-го номера. Челси начал неплохо применять высокий прессинг, не давая каталонцам спокойно разыгрывать мяч. Гризманн искал место и на обоих флангах, но проиграл силовую скоростную дуэль сначала Луису, а затем Кристенсену. Пуиг, которого называют новым Хави, роскошно вел игру в центре. Рики блестяще работает под давлением, и показал это в моменте с пасом пяткой на Дембеле. Усману чуточку не хватило, чтобы опередить голкипера.

Педро нокаутировал своего же Абрахама дальним ударом под диафрагму. Жоржинью грубо въехал прямой ногой в Гризманн – зачем? Антуану несколько минут оказывают помощь. По-хорошему, за это в АПЛ дали бы красную и не долго думали. Пулишича вывели на удобную ударную позицию – тер Штеген парирует перед собой, но Абрахам не попадает в практически пустые ворота. Барса отвечает своим моментом с левого фланга, однако Гризманн махнул ногой мимо круглого.

Классно разыгранная стенка Маунта и Аспиликуэта, пас последнего в штрафную, где Пулишич очень неудачно прикладывается к мячу. Ударил вовсе не на 64 млн евро, заплаченные Боруссии Д. Гризманн создает момент для Дембеле, но Усман и здесь действует слишком медленно и неуклюже – защитники успевают добежать и заблокировать. Серхио Бускетс обрезался перед своими воротами, Жоржиньо перехватил, а Абрахам спокойно разобрался с тер Штегеном. Дембеле потерял мяч, Пулишич финтом усадил Пике на газон, прошел в штрафную и лишь немного не попал в ближний угол. Гризманн создал для Усмана еще один момент, но французский вингер банально пробил в Кепу.

Two changes for the Blues at the break...



Zouma for David Luiz

Alonso for Emerson



And we're back underway! [45'] #CFCinJapan pic.twitter.com/ibSOh1WAot — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019

Ливень замен после перерыва. В частности, дебютирует Фрэнки де Йонг, который стоил Барсе 75 млн евро. Вальверде в целом полностью обновил свой состав, выпустив и другого дебютанта Нето в ворота. Карлос Перес на скорости и простом финте обошел 4-х оппонентов и пробил с носка – только силы не хватило этом моменту, чтобы превратиться в голевой. Еще одна красивая атака с фланга на фланг. Рафинья пятой, Малком левее, но тому же Пересу опять не хватает мощности удара. Аленья пробивает издали. Уже потруднее для Кепы, однако Рафинья добивает из офсайда.

Three more changes on 60 minutes...



Giroud for Pulisic

Barkley for Mount

Kenedy for Tammy



1-0 #CFCinJapan pic.twitter.com/aSWsLqUtaS — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019

Еще 3 замены от Лэмпса. Жиру, Баркли и Кенеди вместо Пулишича, Маунта и Абрахама.

Перес поинтереснее на левом фланге атаки, чем Колладо. Карлос в очередной раз выскакивает в скоростную контру, а в момент остановки внезапно отдает на Малкома – Кепа и здесь стоит стеной. Тодибо срезает в свои ворота после дальнего удара, однако Нето успевает сгруппироваться и принять нелегкий мяч. На 70-й Дринкуотер, Дзаппакоста, Бакайоко и Батшуаи выходят на смену Педро, Ковачичу, Аспиликуэте и Жоржиньо.

More subs!



Drinkwater for Pedro

Zappacosta for Kovacic

Bakayoko for Azpi

Michy for Jorginho



1-0 [70'] #CFCinJapan pic.twitter.com/G30JqZeHtp — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019

Алонсо забросом из глубины нашел Кенеди, которому немного не хватило прыжка, чтобы оказаться в расстрельной позиции. Нето берет удар в упор – неплохое такое усиление вратарской позиции Барселоны.