Барселона – Челси: Лэмпард переигрывает ослабленного Вальверде

Барселона и Челси сыграют товарищеский матч в рамках турне Японией. Онлайн-трансляцию и обзор матча читайте на "Футбол 24" в этой новости.
Товарищеский матч. Rakuten Cup
Барселона – Челси – 0:1 (идет 2-й тайм)
Гол: Абрахам, 34
Каталонский клуб открывает для себя предсезонную подготовку спаррингом на Кубок Ракутен против команды, у которой новый главный тренер – легендарный Лэмпард. Начало матча Барселона – Челси в 13:30 по киевскому времени. Вальверде не может рассчитывать на Лео Месси и Луиса Суареса, которые получили дополнительный отдых после Копа Америка-2019. Поэтому большой интригой становится дебют Гризманн, приобретенного за 120 миллионов евро. На какой позиции сыграет французский чемпион мира-2018? Другие интриги для фанатов каталонской машины – когда ждать дебюта полузащитника Фрэнки де Йонга и голкипера Нето, которые оказались на скамейке запасных.
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Челси же учится жить без Эдена Азара, зато с Кристианом Пулишичем. Пока что получается не очень: по одной победе, поражении и ничьей в стартовых 3-х матчах под руководством Лэмпарда. Также лондонцы не могут рассчитывать на экс-вингера донецкого Шахтера Виллиана, который с травмой завершил недавний континентальный турнир Копа Америка.
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген – Роберто, Пике, Умтити, Альба – Серхио Бускетс, Ориоль Бускетс, Пуиг – Дембеле, Гризманн, Колладо
Стартовый состав Челси: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Луис, Эмерсон – Жоржиньо, Ковачич – Педро, Маунт, Пулишич – Абрахам
Барселона очень активно начала. Гризманн дважды подыгрывал партнерам, однако тех подводил прицел. Антуан, к слову, вышел в центре нападения на позиции 9-го номера. Челси начал неплохо применять высокий прессинг, не давая каталонцам спокойно разыгрывать мяч. Гризманн искал место и на обоих флангах, но проиграл силовую скоростную дуэль сначала Луису, а затем Кристенсену. Пуиг, которого называют новым Хави, роскошно вел игру в центре. Рики блестяще работает под давлением, и показал это в моменте с пасом пяткой на Дембеле. Усману чуточку не хватило, чтобы опередить голкипера.
Педро нокаутировал своего же Абрахама дальним ударом под диафрагму. Жоржинью грубо въехал прямой ногой в Гризманн – зачем? Антуану несколько минут оказывают помощь. По-хорошему, за это в АПЛ дали бы красную и не долго думали. Пулишича вывели на удобную ударную позицию – тер Штеген парирует перед собой, но Абрахам не попадает в практически пустые ворота. Барса отвечает своим моментом с левого фланга, однако Гризманн махнул ногой мимо круглого.
Классно разыгранная стенка Маунта и Аспиликуэта, пас последнего в штрафную, где Пулишич очень неудачно прикладывается к мячу. Ударил вовсе не на 64 млн евро, заплаченные Боруссии Д. Гризманн создает момент для Дембеле, но Усман и здесь действует слишком медленно и неуклюже – защитники успевают добежать и заблокировать. Серхио Бускетс обрезался перед своими воротами, Жоржиньо перехватил, а Абрахам спокойно разобрался с тер Штегеном. Дембеле потерял мяч, Пулишич финтом усадил Пике на газон, прошел в штрафную и лишь немного не попал в ближний угол. Гризманн создал для Усмана еще один момент, но французский вингер банально пробил в Кепу.
Ливень замен после перерыва. В частности, дебютирует Фрэнки де Йонг, который стоил Барсе 75 млн евро. Вальверде в целом полностью обновил свой состав, выпустив и другого дебютанта Нето в ворота. Карлос Перес на скорости и простом финте обошел 4-х оппонентов и пробил с носка – только силы не хватило этом моменту, чтобы превратиться в голевой. Еще одна красивая атака с фланга на фланг. Рафинья пятой, Малком левее, но тому же Пересу опять не хватает мощности удара. Аленья пробивает издали. Уже потруднее для Кепы, однако Рафинья добивает из офсайда.
Еще 3 замены от Лэмпса. Жиру, Баркли и Кенеди вместо Пулишича, Маунта и Абрахама.
Перес поинтереснее на левом фланге атаки, чем Колладо. Карлос в очередной раз выскакивает в скоростную контру, а в момент остановки внезапно отдает на Малкома – Кепа и здесь стоит стеной. Тодибо срезает в свои ворота после дальнего удара, однако Нето успевает сгруппироваться и принять нелегкий мяч. На 70-й Дринкуотер, Дзаппакоста, Бакайоко и Батшуаи выходят на смену Педро, Ковачичу, Аспиликуэте и Жоржиньо.
Алонсо забросом из глубины нашел Кенеди, которому немного не хватило прыжка, чтобы оказаться в расстрельной позиции. Нето берет удар в упор – неплохое такое усиление вратарской позиции Барселоны.