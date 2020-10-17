Ирландец вложился в бизнес, прогорел и утонул в долговых обязательствах, сообщает Daily Mail.

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Фирма Finnan Developments, когда-то созданная экс-защитником, находится в стадии ликвидации. Ранее Финнан вложил в строительный бизнес ориентировочно 4 млн евро, а его брат Шон занялся застройкой. Позже братья рассорились, а бизнес принес 4,4 млн долгов.

Проблемы бывшей звезды АПЛ столь большие, что тот вынужден выставить на аукцион Graham Budd свои трофеи: медаль победителя стамбульского финала ЛЧ за 13-17 тысяч в евровалюте, футболку с того матча – за 2,2-2,7 тысяч, копию Кубка чемпионов – за 6,5-9 тысяч. Также можно приобрести медали с финала Кубка Англии, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира, а также памятные часы и джерси.

Отметим, что Стив Финнан защищал цвета Ливерпуля в 2003-2008 гг. и провел за "красных" 217 матчей во всех турнирах (1 гол). Также он выступал за Веллинг Юнайтед, Бирмингем, Ноттс Каунти, Фулхэм, Эспаньол и Портсмут.

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