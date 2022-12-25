Рубен Винагре не входит в планы тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда на вторую часть сезона, утверждает Liverpool Echo.

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Летом португальца арендовали в надежде найти конкурента для Виталия Миколенко. Впрочем, новичок и близко не смог потеснить украинца – в рамках АПЛ вышел только дважды и наиграл жалкие 24 минуты. Эвертон даже не думает пользоваться опцией выкупа Винагре за 20 млн евро, которая будет доступна следующим летом. Более того, "ириски" хотели бы вернуть игрока Спортингу уже в январе.

Если Винагре действительно покинет Гудисон, то Миколенко останется без профильных конкурентов. В прошлом сезоне Лэмпард вынужденно переводил налево центрбека Годфри или правого защитника Паттерсона, если украинец был недоступен.

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